Sıcaklık fena vuracak, 110 yıllık rekor kırılacak! İşte bölgelere göre hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Türkiye'nin büyük bir kısmı parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Trakya'da zamanla bulutlanmanın artması öngörülüyor. Ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Salı günü ve devamındaki günlerde ise hava birden soğuyacak ve yağış görülecek. Megakentte 5 gün içinde iki mevsim yaşanacak.

RÜZGARA DİKKAT!

Güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve batısında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

VATANDAŞLARA 'ÇIĞ TEHLİKESİ' UYARISI!

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

BUZLANMA VE SİS ALARMI!

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Görüş mesafesinin azalmasına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olması önem arz ediyor.

"BUGÜN SICAKLIK 28-29 DERECE"

Prof. Dr. Şen şunları söyledi: Aşırı sıcak diyebiliriz mart ayı için. Normalde ortalama sıcaklık 12-13 derece. Şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık 27,5 derece. Bugün 28-29 dereceler görülebilir. 29 derece olunca rekor kırılacak. İlk kez Mart ayının sıcaklık rekorunu bugün ve yarın kırma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sıcaklığı haziran temmuz aylarında görüyorduk. Ankara daha sıcak. Orada daha yüksek olasılıkla 27-28 derece ile rekor kırılacak.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara'ya yağmur geliyor, Anadolu'nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu'nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kar göremeyiz. Yükseklerde karla karışık yağmur olabilir ama o da zor bir ihtimal. İstanbul'da sıcaklık 8 derece civarına düşecek salı günü. Çarşamba da 7-8 derce civarında. Karla karışık yağmur sıcaklığı bu, kar için onun altına düşmesi lazım. Anadolu'da da karla karışık yağmur var. Ankara'da çarşamba perşembe günü büyük ihtimal kar yağışı var.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, Trakya zamanla çok bulutlu. İstanbul 24°C, Bursa 31°C.

Ege: Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. İzmir 28°C, Muğla 24°C.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde sabah ve gece puslu. Antalya 26°C, Adana 30°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, pus ve sis görülebilir. Ankara 27°C, Konya 28°C.

Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinde çığ riski mevcut. Trabzon 24°C, Samsun 28°C.

Doğu Anadolu: Buzlanma, don ve çığ riski var. Erzurum 17°C, Malatya 25°C.

Güneydoğu Anadolu: Sabah ve gece saatlerinde puslu, genel olarak parçalı bulutlu. Diyarbakır 27°C, Gaziantep 29°C.