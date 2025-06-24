Sıcaklık Hatay’ı vuracak! Dışarı çıkmayın uyarısı: 11.00-16.00’a dikkat

Kaynak: İHA
Sıcaklık Hatay’ı vuracak! Dışarı çıkmayın uyarısı: 11.00-16.00’a dikkat

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 4 ile 6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 4 ile 6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ülke genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Hatay'da beklenen en yüksek sıcaklığın 33 ile 35 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

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Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Sıcaklığın etkisini 24 Haziran saat: 11.00 ile 29 Haziran saat: 16.00 tarihleri arasında göstermesi bekleniyor.

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