Sıcaklıklar 43 dereceyi geçince belediye sıcaklığı önlemek için şehre vantilatör tuttu

Antalya hava sıcaklıkları ve nem oranı rekor kırmaya devam ediyor. Antaltya’nın Muratpaşa ilçesinde belediye ekipleri sıcaklıkları çare bulmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Belediye şehre vantilatör tuttu. O anları ise resmi sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Paylaşıma ise “En azından denedik.” notunu düştüler.

ANTALYA’DA SICAKLIK 43 DERECEYİ GEÇTİ

Antalya’da sabah saatlerince 39 derece olan sıcaklık 43, 7 dereceyi neredeyse geçti.

Kentin birçok ilçesinde plajlar doldu taştı. Sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar kendilerini sahile attı. Güneşten korunmak için ya gölgelik alan arandı ya da şemsiye ile gezildi.

Vatandaşlar ayrıca çeşmelerdeki sularlar serinlemeye çalıştı. Şehir içinde otomobillerin termometreleri ise 56 dereceyi gösterdi.