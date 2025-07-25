Sıcaklıklar 45 dereceyi buldu, esnaf isyan etti! İş yerine not asıp tatile çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'da 45 dereceyi bulan hava sıcaklığına dayanamayan esnaf, "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz" ifadelerinin yer aldığı notunu iş yerine asarak tatile çıktı.

Türkiye'de rekor sıcaklıklar günden güne kendini hissettirirken Hatay'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Hava sıcaklığının 24 Temmuz günü en yüksek olduğu ilçe 45.9 dereceyle Kırıkhan ilçesi oldu. İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde esnaflık yapan bir işletme sahibi, aşırı sıcaklara daha fazla dayanamayıp iş yerinin kapısına ilginç bir not astı.

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"AŞIRI SICAKTAN BUNALDIM"

Esnafın iş yerinin camına astığı notta, "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz " ifadeleri yer aldı. Esnafın kararı ve notu ilgi odağı olurken tebessüm ettirdi.

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"YAKINDA BAŞKALARI DA AYNI ŞEYİ YAPARSA ŞAŞIRMAYACAĞIZ"

Komşusunun iş yerine not asarak tatile çıktığını söyleyen esnaf 53 yaşındaki Alirıza Özsöz, "Komşum haklı, hava çok sıcak. Gerçekten yolda yürünmüyor, durulmuyor. Sıcaktan dolayı beynimiz yanacak durumda ve komşumu haklı görüyorum.

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İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz da komik oldu ama gerçekten iş yeri kapalı. Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız" dedi.

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