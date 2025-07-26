Sıcaklıklar artınca beklenen uyarı geldi!

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni İsmail Çevik, sıcak havalarda vücudun terleme yoluyla ısı dengesini korumaya çalıştığını ancak bu süreçte ciddi sıvı kaybı yaşandığını vurguladı. Kaybedilen sıvının yeterince yerine konmaması halinde dehidratasyon (sıvı kaybı) gelişebileceğini ifade eden Çevik, bu durumun halsizlik, baş ağrısı, kas krampları, baş dönmesi, çarpıntı ve düşük tansiyon gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi.

YAZ AYLARINDA GÜNLÜK ORTALAMA 2,5 İLA 3 LİTRE SU TÜKETİMİ ŞART



İleri düzeyde sıvı kaybının ise bilinç bulanıklığı, böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi hayati riskler taşıyan sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtildi. Uzman Diyetisyen İsmail Çevik, yeterli sıvı tüketiminin vücut ısısının düzenlenmesi, organların sağlıklı çalışması, toksinlerin atılması, cilt sağlığının korunması ve sindirim sistemi fonksiyonlarının desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Yetişkin bireylerin yaz aylarında günlük ortalama 2,5 ila 3 litre su tüketmesi gerektiğini belirten Çevik, bu miktarın kişinin yaşı, kilosu, sağlık durumu ve fiziksel aktivite düzeyine göre değişebileceğini ifade etti.

Terleme yoluyla sıvı kaybı yaşayan bireylerin su tüketimini artırması gerektiğini vurguladı. Suya ek olarak; ayran, maden suyu, şekersiz taze meyve suları, komposto, çorba gibi sıvı içeceklerin ve karpuz, salatalık, çilek, domates gibi su oranı yüksek meyve ve sebzelerin de vücudun sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olduğu hatırlatıldı. Açıklamasının sonunda su tüketiminin basit bir alışkanlık değil, sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu belirten Çevik, "Sıcak havalarda vücudun dengesini korumak için düzenli su tüketimi şarttır" dedi.