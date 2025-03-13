Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 15 derece üzerinde

İklim değişikliği nedeniyle olağanüstü hava olayları ve mevsim normalleri üzerindeki sıcaklar etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyrediyor, sıcaklıklar artmaya devam edecek.

Öte yandan, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiiğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

MGM, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 23, en düşük 6; istanbul’da en yüksek 19, en düşük 12; İzmir’de en yüksek 23, en düşük 15 derece olacak.