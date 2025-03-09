Sıcaklıklar yükseliyor! İstanbul’da bahar havası var (9 Mart 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Uzmanlar Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunurken, Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğu bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kısımlarında havanın parçalı, zaman zaman yoğun bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Şırnak ve Hakkari çevresi ile Denizli’nin güneyinde yağmur beklenirken, Hakkari’nin yüksek rakımlı alanlarında yağışın karla karışık olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Sabahın erken saatleri ile gece vakitlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayları görülebilir. Ayrıca, iç ve doğu bölgeler, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve bazı noktalarda sis etkili olabilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ile Doğu Anadolu’nun dik ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunduğu belirtiliyor.
HAVA SICAKLIĞI 3- 5 DERECE ARTACAK
Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ VE DONA DİKKAT
Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık