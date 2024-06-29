Sıcakta bekleyen sular ölüm saçıyor. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı

Yaz aylarında, özellikle güneşin kavurucu etkisi altında bekletilen sular, insan sağlığı için ciddi riskler taşımakta.

Bilimsel araştırmalardan ve uzman görüşlerinden bahsedilerek sıcakta bekletilen suların neden tehlikeli olduğunu ve bu konuda nelere dikkat etmemiz gerektiğini incelendi.

İşte detaylar...

Uzman Görüşleri:

Dr. Öğr. Üyesi Alçay:

"Sıcakta bekleyen sularda, özellikle plastik şişelerde bulunan kimyasalların suya geçişi hızlanır. Bu kimyasallar arasında bisfenol A, ftalatlar ve antimon gibi bileşikler bulunur. Bu bileşiklerin uzun süreli tüketimi, kanser, üreme bozuklukları ve hormonal dengesizlikler gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir."

Kimya Mühendisi Uzmanı:

"Yüksek sıcaklık, plastik şişelerdeki kimyasalların suya geçişini hızlandırır. 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda bekletilen su şişelerinde E. coli ve Salmonella gibi patojenlerin hızla çoğaldığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu bakteriler, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi gıda zehirlenmelerine neden olabilir."

Gıda Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay'ın belirttiği üzere, güneş ışığına maruz kalan plastik damacana ve pet şişelerdeki sular, zararlı mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturabilir. Bu durum, salmonella, şigella ve aeromonas gibi bakterilerin çoğalmasına ve ciddi hastalıklara yol açabilecek mikroorganizmaların artışına neden olabilir.

Ayrıca, plastik şişelerin üretiminde kullanılan ve 'bisfenol A' olarak bilinen kimyasal maddenin, uzun süre sıcaklık ve ultraviyole ışınlarına maruz kaldığında suya geçiş yaparak sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Uzmanlar, özellikle '3' ve '7' kodlu plastik şişelerde bu kimyasalın bulunduğunu ve sıcaklık etkisiyle suya geçişinin artabileceğini ifade etmekte.

Bilimsel Araştırmalar:

2023 yılında yapılan bir çalışma, 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda bekletilen su şişelerinde E. coli ve Salmonella gibi patojenlerin hızla çoğaldığını gösterdi.

Diğer bir araştırmada, plastik şişelerde bulunan bisfenol A'nın yüksek sıcaklıklarda suya daha fazla geçtiği ve bu durumun kanser riskinin artmasına yol açabileceği belirtildi.

Sıcakta Bekleyen Suların Tehlikeleri:

Mikrobiyolojik kirlenme: Sıcakta bekleyen sularda, E. coli ve Salmonella gibi patojen bakteriler hızla üreyerek gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

Kimyasal kirlenme: Plastik şişelerde bulunan bisfenol A, ftalatlar ve antimon gibi kimyasallar, sıcakta suya daha fazla geçerek kanser, üreme bozuklukları ve hormonal dengesizlikler gibi sağlık problemlerine yol açabilir.

Peki, Sıcak Havalarda Su Tüketirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Suyunuzu serin ve gölgede saklayın. Mümkünse buzdolabında veya oda sıcaklığında saklayın.

Asla güneş ışığında veya arabada su bırakmayın.

Tek kullanımlık plastik şişeler yerine cam veya metal şişeler kullanın.

Suyunuzu taze tüketin. Açtıktan sonra 24 saat içinde bitirmeye çalışın.

Şişenizdeki suyun renginde, kokusunda veya tadında herhangi bir değişiklik fark ederseniz tüketmeyin.

Sıcak havalarda su tüketimi hayati önem taşırken, sıcakta uzun süre bekletilen sular sağlığımız için ciddi riskler oluşturabilir. Bu nedenle, suyunuzu serin ve gölgede saklamak, plastik şişeler yerine cam veya metal şişeler kullanmak ve taze tüketmek gibi önlemleri alarak bu riskleri önleyebiliriz.

Bu nedenle, tüketicilerin sularını satın alırken ve muhafaza ederken dikkatli olmaları gerekmekte.

Suların temiz, hijyenik ve kapalı ortamlarda saklanması; güneş ışığından ve sıcaktan korunması önem taşımakta. Ayrıca, suyun son kullanma tarihine de dikkat edilmesi ve uzun süre güneş ışığına maruz bırakılmaması önerilmekte.

Sıcak ortamlarda bekletilen suların tüketimi konusunda daha bilinçli davranmak ve sağlığımızı korumak için gerekli önlemleri almak hayati önem taşımakta.