Sıcak havalarda kalbi vuran 8 hata

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Umut Karabulut aşırı sıcaklarda kalbi yoran 8 hatalı alışkanlığı anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Sıcaklar doğrudan kalp problemlerini başlatabileceği gibi, mevcut rahatsızlıkları da şiddetlendirebiliyor. Bu nedenle yaz aylarında özellikle kalp damar hastalığı, hipertansiyonu veya kalp yetersizliği olan kişilerin son derece dikkatli olmaları şart. Kavurucu sıcaklarda kalp hastalıklarının artmasında “yetersiz su içme” alışkanlığı ise başrolü üstleniyor. Peki, kalbi yoran diğer hatalı alışkanlıklarımız neler? İşte yanıtları…

AŞIRI EGZERSİZ

Düzenli spor yapmak kalp ve damar sağlığı için çok önemli. Ancak dikkat! Yaz aylarında spor vücutta belirgin bir sıvı kaybına neden oluyor. Bunun sonucunda da özellikle açık havada yapılacak olan uzun süreli ve tempolu egzersizler sıvı kaybını artırarak tansiyon düşüklüğüne bağlı bayılmalara yol açabiliyor. Bu nedenle kalp hastalarının spor yaparken sabah erken veya akşamüzeri saatlerini tercih etmeleri gerekiyor.

FAZLA SODA TÜKETMEK

Soda ve maden suyu gibi mineralden zengin sıvıların fazla tüketilmesi tuz yükünü artırıyor. Buna bağlı olarak vücutta su tutulumu artıyor ve tansiyon yükselmesi, ödem artışı, hatta kalp yetersizliği gibi ciddi tablolar gelişebiliyor. Bu nedenle sıvı olarak suyu tercih etmeye özen göstermek gerekiyor.

ALKOL TÜKETMEK

Yaz aylarında özellikle tatil dönemlerinde alkol tüketiminin artışı tansiyon düşüklüğü ve ritim bozukluğuna yol açabiliyor. Özellikle kalp hastalarının gündüz saatlerinde kesinlikle alkol almamaları, akşam saatlerinde ise 2 kadehten fazla tüketmemeleri gerekiyor.

ÇAY VE KAHVE İÇMEK

Çay ve kahve tüketimi de kafein gibi uyarıcı maddelere bağlı olarak kalpte çarpıntıya neden olduğu için yaz mevsiminde önerilmiyor.

SOĞUK DUŞ ALMAK

Soğuk duş damarlarda büzülmeye neden olacağı için tansiyonun yükselmesini tetikleyebiliyor. Yine damarlarda büzülme uzun sürerse bu durum kalp krizine kadar ilerleyebiliyor. Bu nedenle yaz aylarında ılık suyla duş almak çok önemli.

KLİMAYA DOĞRUDAN MARUZ KALMAK

Klima yaklaşık 21-24 derece aralığında kalmalı. Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da klimaya doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak. Aksi takdirde gelişecek enfeksiyonlar kalp yetmezliğini ve ritim bozuklukları sorununu artırabiliyor.

İLAÇLARI GELİŞİGÜZEL KULLANMAYIN

Yaz aylarında kalbi yoran hatalı alışkanlıklardan biri de ilaçların düzenlenmesi için doktora başvurmamak. Kardiyoloji Uzmanı Karabulut tansiyon ilaçlarının yaz aylarında düzenlenmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti.

“Çünkü bu ilaçların bir kısmında idrar sökücü maddeler de bulunuyor. Aşırı sıvı kaybı sonucunda da tansiyon düşüklüğüne bağlı bayılmalar gelişebildiği için ilacın dozu azaltılabiliyor. İlaçların doktor önerisi dışında kesilmesi de yapılan bir başka önemli hatayı oluşturuyor. Bu durumda da dirençli ve aşırı tansiyon yükselmeleri sonucu kalp krizi ve beyin kanaması riski artıyor.”

Yaz sıcakları nedeniyle vücutta gelişen sıvı kaybı kanın pıhtılaşma eğilimini arttırıyor. Damarın pıhtıyla aniden tıkanmasına ve koroner akımın durmasına, yani kalp krizine neden olabiliyor. Koroner kalp hastalarında bazı ilaçların dozlarında bir değişikliğe ihtiyaç olmuyor, ancak özellikle protez kalp kapağı, aritmi veya geçirilmiş inme nedeniyle kullanılan özel kan sulandırıcı ilaçların doktor kontrolünde ve gerekli tahlillerle düzenlenmeleri gerekiyor.