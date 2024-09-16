Sıcaktan bunalan anne ve yavru ayılar foto kapana yakalandı

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, sıcaktan bunalan bir anne ayı ve iki yavrusunun serinleme anları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından kurulan foto kapan cihazına yansıdı. Ormanlık alanda yer alan cihaz, doğal yaşamı kayıt altına almak amacıyla kullanılıyor.

Görüntülerde, ayıların önce su içtiği, ardından su oluğunda serinlemeye çalıştığı görülüyor. Bu eğlenceli anlar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı ve ayıların sıcak hava ile başa çıkma yöntemine dair ilginç bir pencere açtı.