Sıcaktan bunalan halk yasak dinlemedi

İstanbul'da haftasonu havanın güneşli olmasını fırsat bilenler, denize girmek için Sarıyer sahiline geldi. Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yoğun rüzgar ve dalga sebebiyle denize girmenin yasaklanmasına rağmen, vatandaşlar denize girerek vakit geçirdi.

'SAHİLİN TADINI ÇIKARIYORUZ'

Ailesiyle sahile gelen Cemal Yürekli, "Bizim semtimize yakın olduğu için sahil bölgesi İstanbul'un incesi sahillerde geziyoruz. Bugün biraz poyraz var ama yine de bu güzelliği geçirmek için hafta sonu burayı tercih ediyoruz. İstanbul'umuzun her yeri çok güzel. Sahillerimizde öyle. Saat 12.30-13.00'den beri buradayız çocuklarımızla beraber sahilin tadını çıkarıyoruz" dedi.

'DALGA BİZİM İŞİMİZ ZATEN'

Boğazda yüzmeye gelen Mehmet Selim Tutumlu ise, "Sanayi Mahallesi'nden 13.00'de geldim. Otobüse binip geldik buraya çocuğumla beraber. Maalesef deniz bugün dalgalı, havada biraz soğuk düne rağmen. Geldik, yüzeceğiz, gideceğiz. Dalga bizim işimiz zaten. Dalga problem değil. Boğazda yüzdük, boğazda büyüdük. Yıllardan beri buralardayız. Buna ben karşıyım. Yüzme bilmeyen hiçbir kimse, kesinlikle boğazda denize girmemesini tavsiye ediyorum. Girerse de ailesi yanında iyi bir yüzücü yanında olması lazım" dedi.