Sıcaktan bunalan kedinin "Aboo" sesi sosyal medyada gülümsetti

Adana'da sıcak havaların etkisini iyice hissettirdiği günlerde, bir kedi sıcaklardan bunalarak serinlemek için evin salonuna geldi. Kedinin çıkardığı "Aboo" benzeri ses, ev sakinleri tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda, kedinin aşırı sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşadığı ve serin bir yer aradığı görüldü. Kedinin çıkardığı sesler, izleyenleri hem güldürdü hem de sevimli tavırlarıyla ilgi çekti. Sosyal medya kullanıcıları, videoyu paylaşarak kedinin haline dair esprili yorumlar yaptı.