Sıcaktan bunalan kedinin "Aboo" sesi sosyal medyada gülümsetti

Kaynak: Haber Merkezi
Sıcaktan bunalan kedinin "Aboo" sesi sosyal medyada gülümsetti

Adana’da aşırı sıcaklardan bunalan bir kedi, evin salonuna gelip "Aboo" benzeri ses çıkarttı. Bu anlar videoya kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve izleyenleri güldürdü.

Adana'da sıcak havaların etkisini iyice hissettirdiği günlerde, bir kedi sıcaklardan bunalarak serinlemek için evin salonuna geldi. Kedinin çıkardığı "Aboo" benzeri ses, ev sakinleri tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda, kedinin aşırı sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşadığı ve serin bir yer aradığı görüldü. Kedinin çıkardığı sesler, izleyenleri hem güldürdü hem de sevimli tavırlarıyla ilgi çekti. Sosyal medya kullanıcıları, videoyu paylaşarak kedinin haline dair esprili yorumlar yaptı.

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