Sıcaktan bunalan vatandaşlara limonata ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te etkisini artıran sıcak hava dalgasına karşı serinletici bir hizmeti hayata geçirdi. Yaz sıcakğından bunalan vatandaşlara, kentin yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerinde ücretsiz limonata ikram edildi. Kızılay ve Ulus’ta konumlandırılan ikram araçları, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ankara’da etkisini artıran sıcak hava dalgasına karşı harekete geçen Büyükşehir Belediye, vatandaşlara yönelik serinletici bir uygulamayı hayata geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün aşırı sıcak uyarılarının ardından Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki ücretsiz limonata ikramlarına yeniden başladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulama kapsamında özellikle Kızılay ve Ulus gibi yaya hareketliliğinin yüksek olduğu bölgelerde ikram edilen soğuk limonatalar, Başkentlilere serin bir nefes aldırdı.

"KISA AMA FERAHLATICI BİR MOLA SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Erhan Sökük, "Yaz sıcaklarının etkisini hissettirmesiyle beraber Başkent’imizin merkezi noktalarında vatandaşlarımıza ücretsiz limonata ikram etmeye başladık. Bu uygulama ile günlük hayatın yoğun temposu içinde vatandaşlarımıza kısa ama ferahlatıcı bir mola sunmayı hedefliyoruz. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kent merkezinde vakit geçiren vatandaşlarımız için bu ikramın sadece serinletici bir içecekten ibaret olmadığını aynı zamanda kent yaşamında hatırlanmak ve değer görmek açısından anlamlı bir katkı sunduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz" diye konuştu.

"BİZLERİ DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Vatandaşlar ikramdan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Sami Sevüktekin: "Belediye’nin çorbasını da içiyorum, limonatasını da içiyorum. Bu işi yapandan, edenden ve Mansur Başkan’dan Allah razı olsun. Böyle bir hizmet bu zamana kadar görülmedi."

-Halil Alan: "Ben yeni gördüm, güzel, sevdim. Serinletti bizi, aldık bir tane içtik. Başkan’dan Allah razı olsun, teşekkür ederiz."

-Elif Dilara Öymez: "Bu sıcak havalarda böyle bir hizmet olması gerçekten çok güzel. Öğrenciyim, bugün kursa gidiyordum, sabah sabah iyi geldi, serinledim. Teşekkür ederim."

-Sibel Koçak: "Ben çok memnunum, çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya özellikle geldim. İnsanlar bu sıcakta ciddi anlamda bunalıyor. Ben çok memnunum düşüncelerinden dolayı, bizleri düşündüğü için teşekkür etmek için gelmiştim."

-Hüseyin Ağca: "Emekli öğretmenim. Bu bir hayır hizmetidir. Bu sıcakta gelip geçenin ferahlaması için iyi bir düşüncedir. Kendilerine, ilgililere teşekkür ediyorum."

-Emir Özkul: "Başkan’ımıza teşekkür diyorum, başımızdan eksik etmesin. Verdiği hizmet için de çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok seviyorum."

-Vahdettin Altıok: "Ben bir emekli memur olarak verilen bu hizmeti memnuniyetle karşılıyorum. Yalnızca bu değil, emeklilere mazot desteği, fidan desteği, doğalgaz desteği de veriliyor. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Mansur Yavaş’ı da çok seviyorum, saygılar sunarım."

-Suzan Demir: "Bunu almaya kalksan 40-50 TL’den aşağıya alamayacağız. Teşekkür ediyorum."

-Süheyla Kara: "Limonata dağıtıldığını gördük, sıcakta serinlemek adına alalım dedik. Verilen hizmeti memnuniyetle karşıladık. Belediye’mize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."