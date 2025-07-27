Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya akın ediyor!

Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya akın ediyor!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve sarkıt-dikitleriyle dikkat çeken Fakıllı Mağarası, yaz aylarında serinlemek ve şifa bulmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Astım ve nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan mağaranın nemli havası, birçok kişiyi bölgeye çekiyor. Ziyaretçiler, hem Karadeniz'in doğal güzelliklerini keşfetmek hem de şifa bulmak amacıyla mağarayı geziyor.

Yaşının 6 milyon yıl olduğu tahmin edilen mağaranın oluşum sürecini hala sürdürdüğü belirtiliyor. İçerisinde "Beyaz Oda" olarak adlandırılan ve damlataş oluşumlarının en güzel örneklerini barındıran bir galeri bulunan mağara, yıl boyunca serin ve nemli bir havaya sahip.

"HASTALARA İYİ GELEN BİR YAPISI VAR"

Mağara görevlilerinden Mustafa Işık, mağaranın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine sıkça şahit olduklarını belirterek, "Astım, bronşit ve nefes darlığı yaşayan hastalara iyi gelen bir yapısı vardır. Mağaramız Akçakoca ilçemize 6-7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ana yola ise 1 kilometre uzaklıktayız. Ulaşım olarak buraya gelmek çok basit. Yollarımız düzgün ve bir çukur bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Mağaranın oluşumun hala devam ettiğine dikkat çeken Işık, "Bazı bölgelerde damlamalar sürerken bazı bölgelerde olgunlaşmalar var. Mağaramızın yaşı, arkeologların dediğine göre en az 6-7 milyon yıllık olabileceği söyleniyor. Biz de bu bilgilere göre ziyaretçilerimize bilgilendirmelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

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