Sıcaktan bunalanlar Girlevik Şelalesi'ne koşuyor

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın buz tutması, yazın gürül gürül akışıyla her mevsim ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Sıcaklıkların artmasıyla şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşıp vakit geçirmek için doğayla iç içe olan serin alanlara yönelen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi mesire alanında serinliyor.

Manzarasında fotoğraf çektirmek ya da öz çekim yapmak isteyen birçok kişinin adeta sıraya girdiği şelaleye gelen ziyaretçiler, şelale çevresinde piknik yapma imkanı da buluyor.

Tatilini geçirmek Antalya'dan memleketi Erzincan'a gelen Dursun Büyüktaş, Girlevik Şelalesi'ni her ziyaretinde ayrı bir güzellikte bulduğunu belirterek, bu yıl şelalenin suyunda gözle görülür bir artış olduğunu ifade etti.

Büyüktaş, "Erzincan'a her gelişimde Girlevik Şelalesi'ni ziyaret ediyorum. Bu yıl şelalenin suyunda gerçekten müthiş bir artış var. Geçen yıl etkili olan kar yağışı nedeniyle muhtemelen suda artış olmuş. Erzincan merkezde 30-35 dereceyi bulan bir sıcaklık vardı. Kuru bir sıcak ama insanı bunaltıyor. Buraya gelince suyun serinliğini hissettik. Harika bir yer. Erzincan'a gelen turist ve gezginlerin burayı mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Ziyaretçilerden Eren Büyüktaş ise "Özellikle yaz aylarında buraya geliriz. Ancak bu gezimizde şelalede su miktarının gerçekten artmış olduğunu gözlemledik. Ayrıca burası çok serin. Erzincan'ın sıcağından sonra burası çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde okuyan ve yaz tatilini Erzincan'da geçiren Mislina Kirişçi'de hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığını belirterek, "Ferahlamak için Çağlayan Girlevik Şelalesi'ne geldik. Burası hem çok serin hem de su çok güzel akıyor" diye konuştu.