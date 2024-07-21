Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu

Antalya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, gün içerisinde 42 dereceye kadar yükseliyor.
Nem oranının yüzde 70'e kadar ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, geceleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gidiyor.
Antalya'da vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumu gündüzleri 42 dereceye, geceleri ise 30 dereceye kadar yükselen sıcaklıklardan ve yüzde 70'lere varan nemden bunaldı.
Serinlemek isteyenler soluğu, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde alıyor.
Vatandaşlar, sahilde çadır kuran veya battaniyeler sererek uyuyor.
Sabahın ilk ışıklarında denize girerek serinliyor.
Deniz suyu sıcaklığı ise ortalama 28 derece.
Bu, hem serinlemek hem de rahatlamak için sahilde sabahlayan vatandaşlara ise ideal bir ortam sunuyor.