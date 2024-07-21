Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu

Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu
Düzenleme: Kaynak: İHA

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kentteki hava sıcaklığı sebebiyle açık hava oteline döndü. Evde bunalan vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı.

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Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu 1

Antalya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, gün içerisinde 42 dereceye kadar yükseliyor.

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Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu 2

Nem oranının yüzde 70'e kadar ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, geceleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gidiyor.

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Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu 3

Antalya'da vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumu gündüzleri 42 dereceye, geceleri ise 30 dereceye kadar yükselen sıcaklıklardan ve yüzde 70'lere varan nemden bunaldı.

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Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu 4

Serinlemek isteyenler soluğu, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde alıyor.

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Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu 5

Vatandaşlar, sahilde çadır kuran veya battaniyeler sererek uyuyor.

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Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu 6

Sabahın ilk ışıklarında denize girerek serinliyor.

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Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu 7

Deniz suyu sıcaklığı ise ortalama 28 derece.

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Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu 8

Bu, hem serinlemek hem de rahatlamak için sahilde sabahlayan vatandaşlara ise ideal bir ortam sunuyor.

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