Sıcaktan bunalanlara 'gül suyu' serinliği

Kaynak: DHA
Sıcaktan bunalanlara 'gül suyu' serinliği

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, esnaf dükkanına kurduğu püskürtmeli düzenekle kaldırımdan geçenleri gül suyuyla serinletti.

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı ilçede oyuncak dükkanını işleten Volkan Hun, hazırladığı püstürtmeli düzenekle iş yerinin önünden geçenleri gül suyuyla serinletiyor.

Yılgıncak köyünde gül yağı ve gül ürünleri üretim ve işleme merkezi bulunan Hun'un dükkanının önündeki kaldırımdan geçenler, sıcakta gül kokan serinlik yaşadı. Hun, Gül üretimi yapıyoruz. Sıcak havada insanlarımızın bunalmaması için dükkanıma sistem kurdum. Gül kokusuyla serinleyenlerden güzel tepkiler alıyoruz dedi.

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