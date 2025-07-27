Sıcaktan bunalanların adresi sahiller ve yeşil alanlar oldu

Kentte sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler, çareyi denizde yüzmekte veya park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda aradı.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne piknik yapmak için gelen vatandaşlar, gölge alanlarda serinledi. Yeşil alanlarda dinlenen ve eğlenen bazı vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarası eşliğinde fotoğraf çekildi.

Üsküdar ve Salacak sahillerine gelen bazı vatandaşlar da ağaç gölgelerindeki banklarda dinlendi. Kimileri sıcak havaya rağmen balık tutmayı tercih ederken, bazıları da yürüyüş yaptı. Buraya gelenler, Kız Kulesi manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Serinlemek isteyenlerin bir başka adresi de Maltepe Sahili oldu. Evden getirdikleri yiyeceklerle piknik yapan vatandaşlar, çocuklarıyla oyun oynayarak vakit geçirdi. Çocuklar sahildeki parkta eğlenirken, sahil hattı boyunca yürüyüş yapanlar ve bisiklet sürenler de oldu.