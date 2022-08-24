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Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü

Tayland'daki bir kauçuk ağacı arazisinde bir fil bakıcısını öldürdü. Polis, filin sıcaktan "deliye döndüğünü" söyledi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:37
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Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü

Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
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Fil seyisi olarak bilinen bakıcı, Pom Pam adlı 20 yaşındaki bir erkek fil tarafından öldürüldü.

Polis memurları, hayvanın defalarca dişlerini geçirdiği 32 yaşındaki Supachai Wongfaed'in ikiye ayrıldığını söyledi.

Thaiger'in haberine göre, olay yerine çağrılan hayvancılık görevlileri, kurtarma ekiplerinin Supachai'nin cesedini alabilmesi için fili 500 metre uzaklıktan sakinleştirici okla vurdu.

Polis memurları filin, Tayland'ın güneyindeki Phang Nga ilindeki bir arazide sıcak havada kauçuk ağacı taşıttığı için sahibine kızgın olduğunu düşünüyor.

Geçen ay Nakhon Sri Thammarat ilinde bir fil, dişlerini geçirdiği bakıcısını öldürdü ve cesedinin başında saatlerce bekledi.
 
Yerel halk polise, filin işten dolayı strese girdiğinden şüphelendiklerini söyledi.
 
Filler nazik doğalarıyla bilinirler ama kendilerini taciz edilmiş, savunmasız veya tehdit altında hissettiklerinde saldırganlaşabilirler.

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