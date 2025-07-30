Sıcaktan klimalı ortama geçerken canınızdan olmayın

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Peyman Levent Türkoğlu, sıcak havaların en fazla kalp, damar ve tansiyon üzerinde tesirli olduğunu ifade etti.

Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Sıcak havada beden ısısı yükselince organizma kendiliğinden bu sıcaklığı azaltmak ister. Vazodilatasyon dediğimiz durum ortaya çıkar, bu da damarların genişlemesini sağlar ki ısı dışarı atılabilsin. Damarlar genişlediğinde kalp hastalığı olanlarda, tansiyon problemi yaşayanlarda ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Kalp atımı artabiliyor. Çünkü kalp, genişlemiş damarlara daha fazla kan göndermek zorunda kalıyor. Kalp debisi dediğimiz, her vuruşta gönderilen kan hacmi yükseliyor. Bu kalp yetersizliği, kalp kapak rahatsızlığı olanlarda probleme sebep olabiliyor. Ayrıca damarlar genişlediğinden dolayı tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde ani tansiyon düşmeleri ve baygınlıklara neden olabiliyor. Bazen de tam tersi etkiyle sempatik sistem aktivitesi arttığı için damarlar daralıyor. Tansiyon düşeceğine yükselebiliyor."

Sıcak ortamdan aniden serin, klimalı alana geçmenin de bazı tehlikeler taşıdığını belirten Dr. Peyman Levent Türkoğlu, bunun sebebini ise şu şekilde anlattı:

"Dışarıda, sıcak havada damarlar genişlemiş olur. Sıcak alandan bir anda klimalı ortama girince 10-15 derece ısı farkı meydana gelir. Bu kez damarlar daralmaya başlar, tansiyon yükselebilir. Bayılmalar ve kalp ritim düzensizlikleri oluşabilir."

Türkoğlu, "Tansiyon ilacı kullanan bireyler, kalp hastaları, diyabet hastaları, kilolu ve obez kişiler yaz aylarını hekim gözetiminde geçirmeli" diyerek sözlerini sonlandırdı.