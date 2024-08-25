Sidar Kesici Selimiye Losta Spor ile 'devam' dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sidar Kesici Selimiye Losta Spor ile 'devam' dedi

Selimiye Losta Spor Sidar Kesici ile sözleşme yeniledi.

Geçtiğimiz sezonu 2. Sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez 1. Amatör Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Selimiye Losta Spor’da çalışmalar devam ediyor.

Hazırlanan rapor doğrultusunda kadrosunu şekillendirmeye devam eden Muğla ekibinden iç transferde flaş bir hamle geldi.

SİDAR KESİCİ YOLA 'DEVAM' DEDİ

Geçtiğimiz sezonun başarılı isimlerinden Sidar Kesici Selimiye Losta Spor ile sözleşme yeniledi. Sidar Kesici böylece yeşil-beyazlı forma ile 3. Sezonunu geçirecek.

İmza töreninin ardından konuşan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya Sidar Kesici’den aynı performansı beklediğini dile getirdi.

PERFORMANSI

Selimiye Losta Spor ile geçtiğimiz sezon forma giydiği 7 maçta 4 gol kaydetti.

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