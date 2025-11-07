İstanbul'da gerçekleşen bir olayın ayrıntıları her yanı ile kan dondurdu. Olay 15 Ekim'de meydana geldi. Eşi Sinan G. tarafından şiddet gördüğünü ifade eden Zeynep G., ifadesinde yaşadıklarını anlattı.

Zeynep G., sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, 25 yıldır evliliğinin sürdüğünü ve eşinin alkol bağımlısı olduğunu söyledi.

"İKİ KERE BOŞANMA DAVASI AÇTIM MÜSAADE ETMEDİ"

Evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Zeynep G., "İki kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu" dedi.

Kızının evde yaşananları rehberlik hocasına da anlattığını belirten Zeynep G., olay gecesi alkollü eve gelen ve kendisine şiddet uygulayan eşinin üzerine kızgın yağ döktüğünü mahkemede tekrar dile getirdi. Zeynep G., mahkemede verdiği ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"UYURKEN ÜZERİNE DÖKTÜM"

O anları anlatan Zeynep G. "Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti. Sonra gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar yağ vardı onu kazana doldurup ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve 13 gün boyunca tedavi gören Sinan G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü yaşamını yitirdi.