Şiddet görüntülerini paylaşan eş gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Eşine şiddet uygulandığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan koca gözaltına alındı.

Muş'ta, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri 3 ay sonra sosyal medyada paylaşan koca, Mersin’de gözaltına alındı.

Olay, yaklaşık 3 ay önce Muş'ta meydana geldi. İsmi açıklanmayan şüpheli, kendisini aldattığı iddiasıyla darbettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınpederine göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti.

esine-siddet-uyguladigi-goruntuleri-sosy-928977-275923.jpg

Eşini darbetmek suçundan gözaltına alınıp, hakkında adli işlem yapılan şüpheli, 3 ay sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımın ardından şüpheli, geldiği Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı.

esine-siddet-uyguladigi-goruntuleri-sosy-928977-275923-001.jpg

Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup, 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise sığınma evinde olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Hilvan'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
Hilvan'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobil takla attı
Elazığ'da otomobil takla attı
Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de deprem
Tolga Sarıtaş ilk kez paylaştı!
Tolga Sarıtaş ilk kez paylaştı!
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından vurdu
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından vurdu