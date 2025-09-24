Şiddet görüntülerini paylaşan eş gözaltına alındı

Muş'ta, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri 3 ay sonra sosyal medyada paylaşan koca, Mersin’de gözaltına alındı.

Olay, yaklaşık 3 ay önce Muş'ta meydana geldi. İsmi açıklanmayan şüpheli, kendisini aldattığı iddiasıyla darbettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınpederine göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti.

Eşini darbetmek suçundan gözaltına alınıp, hakkında adli işlem yapılan şüpheli, 3 ay sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımın ardından şüpheli, geldiği Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup, 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise sığınma evinde olduğu öğrenildi.