Türkiye'de her geçen gün yeni şiddet vakaları yaşanıyor. Suç işleme yaşının giderek düştüğü Türkiye'de son olarak Aksaray'da ortaokul öğrencisi arkadaşı tarafından bıçaklandı.

ÖNCE TARTIŞTI SONRA BIÇAKLADI

Aksaray’da ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi M.M.A. ile parkta karşılaştığı aynı okuldan bir akranı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akranı tarafından sol kol ve bacağından bıçakla yaralanan M.M.A., kanlar içinde yere yığıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralı M.M.A.'nın şüpheliyi tanıdığını ancak ismini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.