Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kars Kağızman'da sağanak yağmur ile birlikte etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

Kağızman'da sağanak yağmur ile birlikte etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Çok sayıda evde maddi hasar oluştu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar Hacı Kağızman Caddesi'nde evlerinin çatılarını yerinden sökerek yüzlerce metre uzağa savurdu. Rüzgarın şiddetiyle ağaçlar kırıldı. Vatandaşların evleri zarar gördü.

Olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hasar kayıt çalışmalarına başladığı öğrenildi. Bölgede yağmur ve şiddetli rüzgar aralıklarla devam ediyor.

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