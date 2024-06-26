Şiddetli rüzgar nedeniyle can pazarı yaşandı

Kaynak: İHA
Şiddetli rüzgar nedeniyle can pazarı yaşandı

Adıyaman'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar, akşam saatlerinde yerini güçlü rüzgarlara bıraktı.

Şehirde yaşanan bu doğal olay, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Alitaşı Mahallesi'nde, bir park alanında bulunan otomobil, rüzgarın koparttığı ağaç dallarının hedefi oldu ve ciddi hasar aldı.

aw233940-02.jpg

Gündüzleri 40 dereceyi aşan sıcaklıkların hüküm sürdüğü Adıyaman'da, gece saatlerinde rüzgarın hızı saatte 24 kilometreye ulaştı. Bu şiddetli rüzgar, ağaçların dallarını kopararak çevreye zarar verdi. Olay yerinde güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, daha büyük kazaların önlenmesi için çalışmalar yürüttü.

Son Haberler
Altın biriktirenlere kötü haber. Bakanlık kararı ile yasak geliyor Ekonomi
Altın biriktirenlere kötü haber. Bakanlık kararı ile yasak geliyor
TCMB'den iki yeni faaliyet izni Ekonomi
TCMB'den iki yeni faaliyet izni
Yangında 15 kişi ölmüştü! Kızıla dönen gecede yeni görüntüler ortaya çıktı Gündem
Yangında 15 kişi ölmüştü! Kızıla dönen gecede yeni görüntüler ortaya çıktı
Köy yanmaktan son anda kurtarıldı Yerel Haberler
Köy yanmaktan son anda kurtarıldı
Silahlı çatışmada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı Yerel Haberler
Silahlı çatışmada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
10 bin liralık ev kirası kaç lira olacak. İşte uzmanından örnek kira hesaplaması Ekonomi
10 bin liralık ev kirası kaç lira olacak. İşte uzmanından örnek kira hesaplaması