Şiddetli rüzgar nedeniyle can pazarı yaşandı

Şehirde yaşanan bu doğal olay, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Alitaşı Mahallesi'nde, bir park alanında bulunan otomobil, rüzgarın koparttığı ağaç dallarının hedefi oldu ve ciddi hasar aldı.

Gündüzleri 40 dereceyi aşan sıcaklıkların hüküm sürdüğü Adıyaman'da, gece saatlerinde rüzgarın hızı saatte 24 kilometreye ulaştı. Bu şiddetli rüzgar, ağaçların dallarını kopararak çevreye zarar verdi. Olay yerinde güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, daha büyük kazaların önlenmesi için çalışmalar yürüttü.