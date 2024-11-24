Şiddetli rüzgarda inşaattan kopan parça, yayanın başına isabet etti

Hastaneye kaldırılan Madlow’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Artuklu'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, ilçede hayatı kabusa çevirdi. Yenişehir Mahallesi'nde inşaattan uçan sac panel, yoldan geçen Irak uyruklu Gofan Abdülkader Madlow’un üzerine düştü. Başından yaralanan genç adamın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Gofan Abdülkader Madlow, ilk müdahalenin sonrasında ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Madlow’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi yakınındaki inşaattan fırlayan demir parçaları, park halindeki cipin üzerine düştü. Aracın kaput bölümünde delik oluştuğu görüldü. Kızıltepe Kavşağında ise şiddetli rüzgara dayanamayan sinyalizasyon ışıkları düşerken, trafikte aksamalar yaşandı.