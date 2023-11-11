Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan çatı can aldı

Alınan bilgiye göre, Kiraz Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen çatı, mahalle sakinlerinden Fahri Çanakpınar'ın (59) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Çanakpınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK NEDENİYLE OKUL ÇATISI UÇTU

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nun çatısı kısa süreli etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yerinden söküldü. Uçan çatının tamamı sokakta park halindeki araçların üzerine devrildi. Hasar oluşan araçların ve çatının kaldırılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

DÜZCE'DE AYDINLATMA DİREĞİ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Düzce'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki otomobilin üzerine devrilen aydınlatma direği vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu İstanbul Caddesi'nde kaldırım üzerindeki aydınlatma direği, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak İsa Alioğlu yönetiminde seyir halinde bulunan 34 RZ 1042 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Yaralanmanın olmadığı kazada, aracın tavanında hasar oluştu. Direk, vatandaşlar tarafından aracın üzerinden kaldırıldı.