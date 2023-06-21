Şiddetli sağanak, Çorum'u da vurdu

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Şiddetli sağanak, Çorum'u da vurdu

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan selde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve çatı altlarına sığınırken araçlar ise güçlükle ilerledi.

Çorum'un Alaca ilçesinde kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Öğle saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası ilçedeki dereler taşarken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Sağanak yağış sonrası ilçede bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

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ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Yaklaşık 15-20 dakika süren şiddetli sağanak yağışın ardından ilçe merkezindeki yollar adeta göle dönerken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs durakları, iş yerleri ve çatı altlarına sığındılar.

Yağış sonrası yükselen sel suları nedeniyle çevreyolu hastane kavşağı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Şiddetli sağanak yağışın durmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri kapanan hastane kavşağını ulaşıma açarken daha sonra tıkanan lagar ızgaralarının temizleyip sel suları nedeniyle zarar gören cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürdüler.

Ev ve iş yerlerinden gelen su baskını ihbarlarını da değerlendiren ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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