Şiddetli yağış yolları göle çevirdi: Evleri boşaltın uyarısı yapıldı

ABC News'in haberine göre, NSW'deki şiddetli yağışlar, eyaletin çok sayıda bölgesinde büyük çaplı sele yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Bürosu (BOM), sahil şeridinde etkili olan yağışlı havanın kuzeye doğru hareket ettiğini ve ilerleyen günlerde yağışların şiddetini sürdüreceğini bildirdi.

Bu kapsamda, NSW'ye bağlı Hunter Valley ve Mid North Coast bölgelerinde seller nedeniyle binlerce kişiden evlerini boşaltmaları istendi.

NSW eyalet acil servisi yetkilileri, Hunter bölgesinde gece boyunca birçok evin boşaltıldığını, Dungog ile Paterson'daki bazı sokaklar için de yerel saatle 23.30'a kadar tahliye emri verildiğini duyurdu.