Siesta tasarım hangi eşyalarla sağlanır? Balkonunda keyif yapmak isteyenler dikkat

İşte balkonunuzda Siesta tasarımını sağlamanın yolları:

1. Rahatlık ve Fonksiyonellik: Siesta tasarımında ön planda olan şey rahatlıktır. Balkonunuzda konforlu bir alan yaratmak için yumuşak ve destekleyici mobilyalar kullanmalısınız. Bu, uzun süre oturabilmek veya uzanabilmek için idealdir. Fonksiyonellik de önemlidir; mobilyaların hem şık hem de pratik olması gerekir.

2. Doğal Malzemeler ve Renkler: Doğal malzemeler kullanmak, Siesta tasarımının temel taşlarındandır. Ahşap, bambu ve rattan gibi doğal malzemeler hem estetik hem de sürdürülebilir bir görünüm sağlar. Renk paletinde ise pastel tonlar, bej ve yeşil gibi doğadan ilham alan renkler tercih edilir.

3. Konforlu Mobilyalar:

a. Şezlonglar ve Hamaklar: Rahat bir şekilde uzanabileceğiniz şezlonglar veya hamaklar, Siesta tasarımının olmazsa olmazlarındandır. Yumuşak minderlere sahip şezlonglar, uzun süre oturup kitap okumak veya sadece dinlenmek için mükemmeldir.

b. Yastıklar ve Minderler: Büyük ve yumuşak yastıklar ile minderler, hem konfor sağlar hem de mekâna sıcak bir hava katar. Renk ve desen seçimlerinde kişisel zevkinizi yansıtabilirsiniz.

4. Aydınlatma:

a. Yumuşak Aydınlatma: Balkonunuza yumuşak, sıcak bir aydınlatma eklemek, akşamları da keyifli bir ortam sağlar. LED şeritler, mumlar ve küçük lambalar bu konuda oldukça etkili olabilir.

b. Mumlar ve Fenerler: Hem estetik hem de fonksiyonel olan mumlar ve fenerler, romantik bir atmosfer yaratır. Ayrıca, dış mekân koşullarına dayanıklı olanları tercih etmeniz gerekir.

5. Bitkiler ve Çiçekler: Balkonunuza çeşitli bitkiler ve çiçekler eklemek, doğal bir hava yaratır. Saksıda yetiştirebileceğiniz bitkiler, balkonunuza renk katar ve huzurlu bir atmosfer oluşturur. Özellikle kokulu bitkiler ve çiçekler, dinlenme anlarınızı daha keyifli hale getirebilir.

6. Koruma ve Gizlilik: Eğer balkonda mahremiyet sağlamak isterseniz, ahşap veya bambu paravanlar kullanabilirsiniz. Ayrıca, tüller veya perdeler de şık bir seçenek olabilir. Bu tür detaylar, hem gölgeli bir alan yaratır hem de dışarıdan bakışları engeller.

7. Aksesuarlar ve Dekorasyon:

a. Halılar ve Kilimler: Balkonunuzda bir halı veya kilim kullanmak, mekânı daha sıcak ve davetkâr hale getirir. Suya dayanıklı malzemelerden yapılmış olanları tercih edebilirsiniz.

b. Sehpa ve Yan Masalar: Küçük bir sehpa veya yan masa, içeceklerinizi veya kitaplarınızı koymanız için kullanışlıdır. Ayrıca, küçük dekoratif objeler veya bitkiler için de yer sağlar.