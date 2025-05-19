Şifa arayanların uğrak noktası: Diyadin Kaplıcaları! Turist akınına uğruyor

Ağrı’nın doğal hazinelerinden Diyadin Kaplıcaları, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Diyadin ilçesinde yer alan ve “Lokman Hekim Kaplıcaları” adıyla da bilinen bu şifalı sular, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle ünlü.

Sıcaklıkları 40 ile 70 derece arasında değişen kaplıca suları, zengin mineral içeriği ve termal özellikleriyle cilt hastalıklarından romatizmaya kadar pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Bu nedenle kaplıcalar, hem tedavi hem de dinlenme amacıyla sıkça tercih ediliyor.

Burası Antartika değil Bitlis! Eksi 15 derecede atlarla kaplıca keyfi

“SAĞLIK TURİZMİNDE FARK YARATIYOR”

Diyadin Kaplıcaları, bölge sakinlerinin yanı sıra yurtdışından gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası. Misafirler, doğal güzelliklerin keyfini sürerken kaplıcaların sağlık faydalarından yararlanıyor. Bölgedeki konaklama tesisleri ve dinlenme alanları, ziyaretçilere konforlu bir deneyim sunuyor.

Vatandaşlardan Fırat Şahin, burayı sık ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Ağrı’dan geliyoruz. Suların şifalı olduğuna inanıyoruz. Bedenimizi dinlendirdiğini, ruhumuzu yenilediğini hissediyoruz. Arkadaşlarımızla buraya sık geliriz, çünkü sağlığa faydalı olduğundan eminiz. Yurtdışından misafirlerimiz olduğunda onları da buraya getiriyoruz. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın, tavsiye ederiz” dedi.

TURİZM POTANSİYELİ BÜYÜK

Uzmanlar, bölgenin termal kaynaklarının sağlık turizmi açısından yüksek potansiyel taşıdığını belirtiyor ve bu doğal zenginliklerin korunup geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Termal kaplıcanın faydaları nelerdir? Termal kaplıca suyu hangi hastalıklara iyi gelir?