Şifa bombası yaratan besinler

Bazı bitkiler bedene güç veriyor, adeta kişiyi kudretli yapıyor İşte o besinler…

Şifa bombası yaratan besinler

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların büyük çoğunluğu artık şifa dışında bir enerji kaynağı olarak bitkilerde çözüm aramayı sürdürüyor. İşte onlardan bir kaçı…

Aslanpençesi, kına, atkestanesi, yılan otu, çörekotu, dalak otu, devetabanı, dişbudak ağacı, fındık, fıstık, ceviz, havuç, hindiba, kızılcık, ginseng mayasıl otu ve misk otu vücut gücünü artıran başlıca bitkiler arasında bulunur. Bunların içinden en tesirli olanı ise ginseng. Bütün bedene kuvvet veriyor. Fiziksel dayanıklılık ve performansı artırıyor cinsel gücü artırma özelliğiyle de özellikle erkeklere göz kırpıyor.

BEDENİ GÜÇLÜ KILAN BESİNLER

Bu bitkiler içerisinde kalbe çok kuvvet veren alıç ve karabaş otu geliyor. İkisi arasında en önemli fark; karabaş otu sürekli kullanıma müsait bir bitki değil, alıç ise sürekli kullanılabilen bir bitki. Karabaş otu kullanıma başlar başlamaz etki gösterirken, alıç ise 10 gün veya iki hafta sürekli kullanımdan sonra etkisini gösteriyor. Alıç, altın başak otu, anason, erik, limon, melisa, nane, nar, nilüfer, soğan, üzüm, yüksük otu, zakkum ve salep kalbi kuvvetlendiriyor.

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