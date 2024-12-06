Şifa değil ölüm dağıtıyor. Hasta olduğunuzda bunu kullanmaktan kaçının. Uzman doktor uyardı

Bu durumla karşılaşan tüketiciler, kredi kartı ile sigara satışında komisyon alınması durumunda, Tüketici Hakem Heyetine veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunmalıdır" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Uğur Bilge, hemen hemen her hastalıkta ilk başvurulan yöntem olan antibiyotik kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Bilge, antibiyotik direncinin ciddi enfeksiyonlara, yüksek ölüm oranlarına neden olduğunu açıkladı.

Kış aylarının kendini göstermeye başlamasından sonra grip, nezle vakaları arttı, hastalığı ilerleyenler ise soluğu acil servislerin kapısında aldı. Bitkisel karışımlar dışında grip olanların başvurduğu yöntemler arasında ise ilk sırada antibiyotikler yer aldı.

Antibiyotik kullanımının artmasından sonra antibiyotik direncine karşı uyarılar sürerken bir uyarı da Prof. Dr. Uğur Bilge’den geldi. Bilge, artan antibiyotik direncinin ciddi enfeksiyonlara, komplikasyonlara, daha uzun hastane yatışlarına ve yüksek ölüm oranlarına neden olduğunu anlattı.

“ENFEKSİYONLARI TEDAVİ EDEMEZ”

Solunum yolu enfeksiyonlarında gereksiz antibiyotik kullanımının yüzde 30-50 arasında olduğuna vurgu yapan Bilge “Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi edemez. Bu bilimsel bir gerçektir. Bu artan farkındalığa rağmen, her yıl grip mevsimi antibiyotik kullanımının artmasına ve uygunsuz kullanıma yol açar. Enfeksiyonlar nedeniyle kullanılan antibiyotikler insan ve hayvanlar nedeniyle doğaya salınmakta ve antibiyotik direncine neden olmaktadır. Antibiyotikler gerçekten ihtiyaç duyulduğunda etkililiğini korumak için dikkatli kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“HATTA ÖLÜME NEDEN OLMAKTA”

Grip olan kişilerin dinlenmesi ve bol su tüketmesi gerektiğini ifade eden Bilge, antibiyotiklerin olumsuz etkisini şöyle açıkladı: Bakteri, mantar ve viral enfeksiyonlar dahil olmak üzere mikrobiyal enfeksiyonların başarılı tedavisi ilaçlara artan direnç nedeniyle engellenmektedir. Yeni dirençli mekanizmaların ortaya çıkması ve yayılması; idrar yolu enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, tifo ve grip gibi birçok yaygın hastalığın tedavisini tehdit ederek tedavi başarısızlığına, kalıcı sakatlığa hatta ölüme neden olmaktadır.