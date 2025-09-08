Şifa deposu alıçta hasat başladı: Kilogram fiyatı da belli oldu

Belen ilçesinde çiftçilerin geçim kaynağı olan "şifa deposu" alıçta hasat başladı.

Yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıklarla birlikte verim kaybı yaşanan alıcın kilogram fiyatı 200 TL'den alıcı buluyor.

Eylül ayının 20'sine kadar devam etmesi beklenen hasatta çiftçi İsa Kılınç, 120 ağaç bulunan bahçesinden yaklaşık 5 ton ürün hasat etmeyi planlıyor.

"GEÇEN SENE KİLOGRAMI 150-160 LİRAYDI, BU SENE 180-200 LİRA ARASINDA"

Belen ilçesinde ailesiyle birlikte üretim yapan 40 yıllık çiftçi İsa Kılınç, "Kırk yıldır bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık on gündür alıç hasadımız devam ediyor. Benim yaklaşık 120 ağacım var. Dönüm olarak karışık olduğu için tam net söyleyemiyorum ama arazinin tamamı 30 dönüm civarında. Çok bir değişiklik yok, geçen sene kilogramı 150-160 liraydı, bu sene 180 ile 200 lira arasında.

Ancak bu yıl kuraklıktan dolayı kalitede sıkıntı var, sular yeterli değil. İnşallah seneye rahmet olursa verimimiz daha iyi olur. İlk günlerde hava çok sıcaktı ama şu anda daha uygun, güzel günler. Hasadı ailecek yapıyoruz çünkü işçi bulmakta zorlanıyoruz.

Ayrıca ürün ağaçlarda kısım kısım olduğu için kendi ailemiz yeterli geliyor. Hasat yaklaşık 15 Eylül'e kadar sürer. Bazı ağaçlar suyunu almadığı için geç olgunlaşıyor. Geçen sene 8 tonun üzerinde ürün vermiştim, bu sene 4-5 ton anca çıktı. Yüzde 40-50 civarında bir düşüş var" dedi.