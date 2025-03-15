Şifa deposu besini sakın böyle tüketmeyin! Kalp ve mide dostu

Sağlıklı beslenme trendlerinde yerini yıllardır koruyan susam, özellikle çiğ olarak tüketildiğinde besin değeriyle adeta bir sağlık deposuna dönüşüyor. Kavurma işlemiyle kaybedilebilen vitamin ve mineralleri nedeniyle, çiğ susamın düzenli tüketimi önem kazanıyor.

Uzmanlar, çiğ susamın içerdiği zengin Omega-3, kalsiyum ve magnezyum sayesinde kan basıncını düşürdüğünü ve genel sağlığı desteklediğini vurguluyor.

Peki, bilimsel araştırmalar çiğ susamın faydalarını nasıl açıklıyor? İşte tüm detaylar...

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ÇİĞ SUSAM VE SAĞLIK ETKİLERİ

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Dariush Mozaffarian, çiğ susamın Omega-3 içeriğinin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Çiğ susam, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebilen ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltan önemli bir Omega-3 kaynağı. Aynı zamanda magnezyum ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için metabolik sağlığı destekler."

Johns Hopkins Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Joanne Slavin ise susamın kavrulmadan tüketilmesinin önemine dikkat çekti:

"Kavrulma işlemi, susamın temel besin öğelerinin kaybına yol açabilir. Çiğ susam, vitamin ve minerallerin maksimum düzeyde korunmasını sağlayarak bağışıklık sistemine ve genel sağlığa katkıda bulunur."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ÇİĞ SUSAMIN FAYDALARI

Journal of Nutrition'da yayımlanan bir araştırma, çiğ susamın kan basıncını düzenleyerek hipertansiyona karşı koruyucu etkiler sunduğunu ve düzenli tüketimin kalp sağlığı üzerinde olumlu bir rol oynadığını belirtti.

Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir çalışma, çiğ susamın kavrulmuş susama göre %30 daha fazla antioksidan içerdiğini ve bu özelliğiyle vücudu serbest radikallere karşı koruduğunu göstermekte.

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American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir başka araştırma, çiğ susam tüketiminin inflamasyonu azalttığını ve magnezyum içeriğiyle enerji metabolizmasını desteklediğini ifade etmekte.

ÇİĞ SUSAMI SALATALARINIZA EKLEMEK İÇİN NEDENLER

1. Kan Basıncını Düzenler: Çiğ susam, içerdiği Omega-3 ve magnezyum sayesinde kan basıncını dengede tutar.

2. Kalsiyum ve Magnezyum Deposu: Kemik sağlığı için önemli olan bu mineraller, çiğ susamda doğal ve yüksek miktarda bulunur.

3. Antioksidan Gücü: Kavrulmadığı için içeriğindeki antioksidanlar maksimum düzeydedir ve hücreleri serbest radikallerin zararlarına karşı korur.

4. Sağlıklı Yağ Kaynağı: Çiğ susam, vücut için faydalı doymamış yağ asitleri içerir ve enerji metabolizmasını destekler.

5. Kolay Tüketim: Salatalara, yoğurda veya smoothie'lere kolayca eklenebilir ve lezzetli bir alternatif olarak günlük diyetinize dahil edilebilir.

ÇİĞ SUSAM İLE DOĞAL ŞİFA

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, çiğ susamın sağlık üzerindeki sayısız faydasını ortaya koyuyor.

Kan basıncını düşürmek, antioksidanlarla vücut direncini artırmak ve kalp sağlığını desteklemek için çiğ susamı günlük beslenme rutininize dahil edebilirsiniz.

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Kavurma işlemi sırasında kaybolan besin değerlerini korumak için çiğ susamı tercih edin ve sağlık dolu bir yaşamın tadını çıkarın.