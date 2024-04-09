Şifa deposu gulik satışa çıktı

Zengin bitki örtüsü çeşitliliğiyle tanınan Erzincan'da, ilkbahar aylarında dağlık alanlar, ormanlar ve dere kenarlarında doğal olarak yetişen çiriş otu toplanmaya başlandı.

Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bu otları özenle topladıktan sonra evlerine taşıyorlar. Toplanan çiriş otları, temizlenerek satışa sunuluyor.

Yörede "gulik" olarak da bilinen çiriş otu, çorba, gözleme ve konserve gibi yemeklere lezzet katıyor. Seyyar satıcı İsa Kurt, çiriş otunun şifa kaynağı olduğunu belirterek özellikle bağırsak sorunları yaşayanlar için faydalı olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar da çiriş otunu çeşitli yemeklerde kullanarak doğal ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapıyorlar.