Şifa duasıyla hastalıklardan korunmak ve iyileşmek amaçlanmaktadır. Hastası olan kişiler sık sık okuyacağı şifa duasıyla şifa bulacağını düşünüyor. Peki, Şifa duası nedir? Hastalıklardan şifa bulmak için hangi dua okunur?

Hastalanma durumunda en çok okunan dualardan bir tanesi de Şifa duasıdır. Müminler hastalıktan kurtulabilmek için ilk başta Şifa duasını okumayı tercih etmektedir. Peki, Şifa duası nedir?

ŞİFA DUASI NEDİR?

Hastalıklardan kurtulmak için veya herhangi bir hastalığa yakalanmamak amacı ile en çok okunan dualar arasında şifa duası yer almaktadır.

Şifa duası okunuşu şu şekildedir:

"Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame."

Şifa duasının Türkçe anlamı şu şekildedir:

"Bu hastalığı bitir, ey insanların Rabbi! Bize şifa ver çünkü bir tek sen şifa verirsin. Senin verebileceğin şifadan başka bir şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki bize, hiçbir hastalık kalmasın.’’

ŞİFA BULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR NELER?

Kur'an'da Geçen Şifa Ayetleri

-Tevbe Sûresi, 14. Ayet

Okunuşu: "...Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (mu'minîne)."

Anlamı: “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

-Yunus Sûresi, 57. Ayet

Okunuşu: "...Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)"

Anlamı: “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

-Nahl Sûresi, 69. Ayet

Okunuşu: "...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)..."

Anlamı: “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

-İsrâ Sûresi, 82. Ayet

Okunuşu: "Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)...."

Anlamı: “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

-Şuarâ Sûresi, 80. Ayet

Okunuşu: "Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni."

Anlamı: “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

-Fussilet Sûresi, 44. Ayet

Okunuşu: "Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')..."

Anlamı: “…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)