Şifa kaynağı diye aranıyordu. 1500 lira birden zamlandı

Rize'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü ürünü Anzer Balı'nın bu yılki satış fiyatı dudak uçuklattı.

Birçok derde deva olduğu söylenen eşsiz çiçek florası ile ünlü Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer Balı'nın kilogram satış fiyatı 4 bin lira olarak belirlendi.

Hacettepe Üniversitesi Anzer'deki bal üretiminin yoğun olduğu 10 kesimdeki kendi kovanlarını 1 ay sonra açmak üzere mühürledi. Ortalama 30 gün sonra tekrar açılacak olan petekten alınan numune bu yılın referans ürünü olacak.

ORJİNAL BALIN OLUŞTURULMASI İÇİN ÜNİVERSİTE ÇALIŞMA YAPIYOR

Bu yıl Anzer Yaylası'nda Hacettepe Üniversitesi tarafından yeni bir uygulama yapıldığını aktaran Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, “İlk aşamada bu Haziran ayında Anzer Yaylasında havaların iyi gitmesinin etkisi ile verimli bir sezon olacağını düşünüyoruz. Zaten şu an yaylada hava da bal için uygun. Ağustos'un 1'i ile 20'si arasına kadar bal üretimine devam edilecek. İnşallah yeni sezonda iyi bir bal olmasını bekliyor. Anzer Balının sağım işlemleri ağustos ayının 1'i ile 20'si arasında tamamlanacak. Sağım yapıldıktan sonra bizler kooperatif olarak üreticilerimizden balları alarak Rize'deki dolum tesislerinde saklamaya gönderiyoruz. Ondan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ekipler gelerek gelerek numunelerini alıyor. Alınan numuneler Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne gidiyor. Ballar incelendikten sonra coğrafi işaretli olarak dolumlar yapılıyor ve satışa hazır hale getiriliyor" diye konuştu.