Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi

Kaynak: İHA
Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi
Muş’ta yakınlarıyla birlikte dağdan şifalı bitki toplamaya giden 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çağlayan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muş'un dağlık bölgelerinde şifalı bitki toplamak için ailesiyle birlikte çıktığı Mehmet Can Bağları'nda, 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yakınları durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, 3 kilometrelik dağ yolu boyunca yürüyerek Çağlayan'a ulaştılar.

Ekipler, yaklaşık 50 dakika boyunca Çağlayan'a kalp masajı yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çağlayan, ne yazık ki kalp krizi geçirmişti ve hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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