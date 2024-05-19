Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi

Muş'un dağlık bölgelerinde şifalı bitki toplamak için ailesiyle birlikte çıktığı Mehmet Can Bağları'nda, 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yakınları durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, 3 kilometrelik dağ yolu boyunca yürüyerek Çağlayan'a ulaştılar.

Ekipler, yaklaşık 50 dakika boyunca Çağlayan'a kalp masajı yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çağlayan, ne yazık ki kalp krizi geçirmişti ve hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.