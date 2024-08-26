Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu

Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son dönemde sıfır kilometre araç satışlarında belirgin bir artış yaşanırken, ikinci el piyasasında durgunluk dikkat çekiyor. Bayilerin düzenlediği kampanyalar nedeniyle tüketiciler sıfır araçlara yönelirken, araçlara bir de 'kur zammı' geleceği haberi gündeme oturdu. Haberi kamuoyuyla paylaşan gazeteci Emre Özpeynirci, bu gelişmenin sektörde yeni bir dalgalanma yaratabileceğine dikkat çekti.

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Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu 1

Sıfır araç almayı planlayanlar için önemli bir uyarı geldi. Uzun süredir bayilerin sunduğu sıfır faizli kredi imkânları, alıcıları yeni araçlara yönlendirirken, ikinci el piyasası durgunluk yaşıyordu.

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Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu 2

Ancak dövizdeki dalgalanmalar otomobil fiyatlarına da yansıdı.

"YÜZDE 5 ZAM KAÇINILMAZ"

Gazeteci Emre Özpeynirci, Eylül ayında otomobillere zam geleceğini belirterek, araç alacakları uyardı.

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Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu 3

Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, Ağustos ayında da 85 bin adedi bulması bekleniyor. Son haftaya giriyoruz, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu 4

Özpeynirci, bu hareketliliğin arkasında, yerli araçların 31 Ağustos'a kadar GSR2 standardı olmayan modelleri satma avantajı ve kur artışından dolayı zam beklentisiyle yapılan alımların etkili olduğunu vurguladı.

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Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu 5

Sektör yetkilileri, döviz kurundaki artış nedeniyle Eylül ayında araç fiyatlarında ortalama yüzde 5 zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Özpeynirci, euro/dolar paritesinin bu süreçte kritik bir rol oynayacağını da ekledi.

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Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu 6

"EYLÜL ZOR BİR AY OLACAK"

Özpeynirci, zam oranlarının markadan markaya ve modelden modele değişebileceğini belirtirken, yerli araçların GSR avantajının sona ermesi ve GSR2'ye geçişinin de fiyat artışına neden olacağını ifade etti.

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Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu 7

"Eylül ayı zor bir ay olacak ve yılın geri kalanı için de bir gösterge niteliği taşıyacak" diyerek sözlerini tamamladı.

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