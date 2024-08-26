Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu
Sıfır araba alacaklar dikkat. Zam geliyor. Tarih ve oran belli oldu
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Son dönemde sıfır kilometre araç satışlarında belirgin bir artış yaşanırken, ikinci el piyasasında durgunluk dikkat çekiyor. Bayilerin düzenlediği kampanyalar nedeniyle tüketiciler sıfır araçlara yönelirken, araçlara bir de 'kur zammı' geleceği haberi gündeme oturdu. Haberi kamuoyuyla paylaşan gazeteci Emre Özpeynirci, bu gelişmenin sektörde yeni bir dalgalanma yaratabileceğine dikkat çekti.