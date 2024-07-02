Sıfır arabalar 2. el oldu

Kuruçeşme ilçesi TEM otoyolu Batı gişelerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FVK 022 çekici plakalı TIR, yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düşerek yan yattı. TIR'ın dorsesinde bulunan Hyundai marka otomobiller, ruhsatları çıkmadan ikinci el oldu.
Kaza sebebiyle TIR'ın arkasında bulunan 5 sıfır otomobil büyük hasar gördü. Kaza sebebiyle yol kenarında bulunan bariyerde de hasar oluştu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Hasar gören otomobiller, çekici yardımcı başka bir TIR'a yüklendi.