﻿Sıfır can kaybı için!..

Herkese merhaba değerli okurlarım, İstanbul'da araç sahibi iseniz çok dikkat etmelisiniz. Her saniye dikkatsizlik, aşrı hız, kural dışı hareketler canımız yakabilir. Caydırıcı ceza rakamları her sene yılbaşında yenilense de dikkate alan sürücü sayısı çok az olduğunu gözlemliyorum.

Cezaları gözden geçirdiğimde daha büyük rakamlar olmalı.

Çünkü günlük kaza yapan araç sahipleri her geçen gün benim dediğim olur dercesine kazaya sebebiyet verebiliyor.

Trafik kurallarına uymak hem kendimiz için , hem araçta sorumlu olduğumuz kişiler için, hem de trafikte bireylerin can güvenliği adına oldukça önemli...

2022 Trafik cezalarına baktığımda , cezaların kazaların önüne geçemediğini üzülerek gözlemliyorum. Rakamlar on katı artarak düzenleme yapılırsa işe yarar mı diye arkadaşlarımızla paylaşıyorum.

2022 yılında kural ihlali yapan sürücülere uygulanan bazı ceza tutarlarını şöyle sıralayabilirim;

* Emniyet kemeri kullanmayanlara 196 TL

* Yayaya yol vermeme 888 TL.

* Uygunsuz Park yapma 196 TL.

* Araç kullanırken telefonla konuşma 427 TL.

* Araç içinde yüksek sesle müzik dinlemek 196 TL.

* Kırmızı ışıkta geçme 427 TL.

* Hız sınırını %10-30 aralığında aşma halinde 427 TL.

* Hız sınırını %30-50 aralığında aşma halinde 888 TL.

* Hız sınırını %50 üzerinde aşmanın halinde 1.823 TL.

* Sürücü belgesi olmadan araç kullanma 3.674 TL.

Kural ihlali yapan sürücüler, ceza tutarını 15 gün içinde peşin ödemeleri halinde bu ceza tutarlarında % 25 indirim uygulanıyor.

Merkezi İstanbul'da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü Halis Kahraman'a ulaşıyorum. "Trafik müfettişlerin üye olduğu whatSapp grubunda, her cuma günü trafik kurallarına ilişkin hatırlatmalarda bulunuyoruz. Birlikte kazaları azaltmak için her hafta bir toplantı yapıyoruz.." diye anlatmaya başlıyor.

Sözcü Halis Kahraman'ın 23 Eylül Cuma günü WhatsApp grubunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri sizlerle paylaşıyorum;

Trafik Müfettişi kuralları hatırlatıyor..!

Trafikte özlenen sürücüler...

Trafikte özlenen bir sürücü de aranan özellikler:

1 - Sabırlı olup, dalgın olmamalıdır.

2 - Hoş görülü olup, sınırlı olmamalıdır,

3 - Trafik kurallarına uyduğu gibi, başkalarına da örnek olmalıdır.

Sabırsız sürücüler...

1 - Kırmızı ışık takmaz, geçer,

2 - Hatalı sollama yaparak, öndeki aracı geçmeye çalışır..

3- Hız limitini geçerek, trafik polisiyle yüzleşir,

4 - Geçiş üstünlüğünün her zaman kendinde olduğunu görür,

5 - Sabırsız sürücülerin, en belirgin alametleri ise, yeşil ışık yanar-yanmaz, öndeki araca korna çalar..

Trafik kuralları, yaşanarak, hayatımıza konulan kurallardır...

Fahri müfettişler başarılı

Trafik kolluk kuvvetleri , ilgili kurum ve kuruluşlar ile 1997 yılından beri hiç bir karşılık beklemeden belli bir kriterlere göre sivil vatandaşlar arasından titizlikle seçilen, trafik kolluk görevlilerine yardımcı olmak üzere trafik denetimi görevi üstlenen Türkiye genelinde sayıları 36 bini aşkın Fahri Trafik Müfettişlerinin (FTM) bütün çalışmaları,

- Trafikte daha az kaza,

- Trafikte daha az yaralı,

- Trafikte daha az can kaybı için sürücüler ile yolcuların daha güvenli seyahat etmeleri içindir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, trafik kazalarında daha az can kaybı için, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte hedeflerinin olduğunu belirterek, "Kaza yerinde can kaybı sayısı AZALDI.." ifadelerini kullandı.