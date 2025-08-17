Sıfır eğitimle yaptığı eserler görenleri şaşkına çeviriyor

Hiçbir eğitim almadan yaptığı seramik heykeller ve resimler ile görenleri hayrete düşüren genç şimdide Yemen Fatihi olarak bilinen Sinan Paşa'nın heykelini yapıyor.

Sadrazam Koca Sinan Paşa tarafından (1572-73) başlayıp 990'dan (1582) önce tamamlandığı bilinen Sinan Paşa Medresesi (Külliyesi) ve Sinan Paşa Camii restorasyondan sonra halen Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hizmet vermektedir.

Hüseyin Ali, "Sekiz senedir Yenişehir'de yaşıyorum. Resim ve seramik heykelleri yapıyorum. Hiç bir eğitim almadım tamamen doğuştan geliyor herhangi bir eğitim almadım gördüğüm her şeyi yapabiliyorum. Sinan paşa Yemen Fatihi olarak biliniyor. Sinan paşa külliyesi tarafından bu heykeli yapmam istendi. İtalyan bir ressam tarafından yapılan yan resmi bulunuyor. Buna bakarak heykeli yapmaya başladım. Hedefim güzel eserler yapıp Türkiye'de bir iz bırakmak istiyorum" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Açtığımız 200 yıllık kadın girişimciler merkezinin çini atölyesinde Yemen Fatihi olarak bilinen Sinan Paşa'nın büstünü genç kardeşimiz Hüseyin tarafından başarılı bir şekilde yapılıyor. Muhteşem bir çalışma 10 gündür yapımı devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminden Yavuz sultan selim dönemine kadar Sadrazamlık yapan Sinan Paşa ilçemizde önemli hizmetlere imza atmıştır. Sadece bununla kalmayacağız diğer padişahlarımızın büstlerini yapıp Sinan paşa külliyesinde sergileyeceğiz" dedi.