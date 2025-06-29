Sıfır kilometre Lada Vestalar ikinci ele düştü

Rusya'da Lada Vesta sedanlar henüz birkaç haftalıkken satışa sunuluyor. Otomobillerin kimisi hâlâ fabrika yakıtını tüketirken, bazıları sadece 5-7 bin kilometre yapmış. Bu ani satışların ardında önemli sebepler var.

Görünüşte Lada Vesta NG dikkat çekiyor: yenilenmiş iç tasarım, ısıtmalı fıskiyeler, sürücü hava yastıkları ve geri dönen ESP ile modern bir profil sunuyor. Ancak 1,5 milyon rubleden başlayan fiyatlar ve üst donanımlarda 2 milyon rubleye yaklaşan etiketler, ekonomik kriz ortamında alıcıyı zorluyor.

TASS’ın aktardığına göre asıl sorun ise elektronik sistemlerde. Anahtarın tanınmaması, gösterge panelinde çıkan hatalar, istikrarsız çalışan stop lambaları ve bazen aracın hiç çalışmaması ciddi şikâyetler arasında.

Kullanıcılar aynı bütçeyle daha fazla özellik ve güvenilirlik sunan Çinli Haval Jolion gibi modellere yöneliyor. Çin menşeli araçlar, servis ağlarıyla da öne çıkıyor.

Vesta’nın kalitesi araçtan araca değişiyor. Bazı modeller sorunsuzken, bazılarında 5 bin kilometrede şanzıman değişimi gerekebiliyor. Rus pazarındaki eğilim net: Sürücüler artık belirsizliğe değil, istikrara yatırım yapıyor.