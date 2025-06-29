Sıfır kilometre Lada Vestalar ikinci ele düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Sıfır kilometre Lada Vestalar ikinci ele düştü

Rusya’da sıfır kilometre Lada Vesta’lar bayilerden çıkar çıkmaz ikinci elde. Elektronik arızalar ve fiyatlar kullanıcıları Çin markalarına yöneltiyor.

Rusya'da Lada Vesta sedanlar henüz birkaç haftalıkken satışa sunuluyor. Otomobillerin kimisi hâlâ fabrika yakıtını tüketirken, bazıları sadece 5-7 bin kilometre yapmış. Bu ani satışların ardında önemli sebepler var.

Görünüşte Lada Vesta NG dikkat çekiyor: yenilenmiş iç tasarım, ısıtmalı fıskiyeler, sürücü hava yastıkları ve geri dönen ESP ile modern bir profil sunuyor. Ancak 1,5 milyon rubleden başlayan fiyatlar ve üst donanımlarda 2 milyon rubleye yaklaşan etiketler, ekonomik kriz ortamında alıcıyı zorluyor.

lada-vesta-turkiye.jpg

TASS’ın aktardığına göre asıl sorun ise elektronik sistemlerde. Anahtarın tanınmaması, gösterge panelinde çıkan hatalar, istikrarsız çalışan stop lambaları ve bazen aracın hiç çalışmaması ciddi şikâyetler arasında.

Kullanıcılar aynı bütçeyle daha fazla özellik ve güvenilirlik sunan Çinli Haval Jolion gibi modellere yöneliyor. Çin menşeli araçlar, servis ağlarıyla da öne çıkıyor.

Vesta’nın kalitesi araçtan araca değişiyor. Bazı modeller sorunsuzken, bazılarında 5 bin kilometrede şanzıman değişimi gerekebiliyor. Rus pazarındaki eğilim net: Sürücüler artık belirsizliğe değil, istikrara yatırım yapıyor.

2022-lada-vesta-3.jpg

Son Haberler
Motosiklet ekipmanı satın alırken bunlara dikkat edilmeli!
Motosiklet ekipmanı satın alırken bunlara dikkat edilmeli!
Trump’ın göçmen politikaları ABD turizmini fena vurdu
Trump’ın göçmen politikaları ABD turizmini fena vurdu
Gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıkıyor
Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıkıyor
Galatasaray transferi duyurdu: NBA'i sallamıştı
Galatasaray transferi duyurdu: NBA'i sallamıştı