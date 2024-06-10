Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu

Hem satışlardaki düşüşün etkisi hem de Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı nedeniyle, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan modellerin ülkemizde satılamayacak olması, markaların Haziran ayında kampanyalarını artırdı.