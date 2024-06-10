Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu
Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı, sıfır kilometre araçlarda güvenlik önlemleri ve teknolojileri olmayan modellerin satışını yasaklayacak. Bu nedenle markalar, ellerindeki mevcut stokları eritmek için Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında çeşitli kampanyalara gitti. Mayıs ayında başlayan kampanya dönemi, Haziran'da daha da devam edecek. İşte marka marka otomobil kampanyaları...