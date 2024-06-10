Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu

Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı, sıfır kilometre araçlarda güvenlik önlemleri ve teknolojileri olmayan modellerin satışını yasaklayacak. Bu nedenle markalar, ellerindeki mevcut stokları eritmek için Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında çeşitli kampanyalara gitti. Mayıs ayında başlayan kampanya dönemi, Haziran'da daha da devam edecek. İşte marka marka otomobil kampanyaları...

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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 1

Hem satışlardaki düşüşün etkisi hem de Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı nedeniyle, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan modellerin ülkemizde satılamayacak olması, markaların Haziran ayında kampanyalarını artırdı.

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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 2

Markalar, ellerindeki stokları eritmek için büyük indirimler ve cazip kampanyalar sunuyor. Bazıları nakit indirimi, bazıları ise takas ve düşük faizli kredi imkanı sağlıyor.

İşte Haziran ayına özel marka marka tüm kampanyalar:

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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 3

Skoda

  • Fabia: 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatı.
  • Scala: 1.248.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay %0 faiz.
  • Kamiq: Elite ve Premium donanım seviyelerinde 150.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi; Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay %0 faiz.
  • Octavia: 200.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi.
  • Karoq: 1.782.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 150.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi.
  • Kodiaq: 500.000 TL için 12 ay %1,99 faizli kredi.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 4

MG

  • ZS Benzinli: 150.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi veya 100.000 TL takas desteği.
  • HS: 200.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi veya 120.000 TL takas desteği.
  • MG4: 200.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi veya 80.000 TL takas desteği.
  • ZS EV: 200.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi veya 80.000 TL takas desteği.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 5

Chery

  • OMODA 5: 275.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi.
  • TIGGO7 PRO: 300.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi.
  • TIGGO 8 PRO: 300.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi ve 109.000 TL’ye varan indirim.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 6

Peugeot

  • 2008 ve E-2008: 200.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi.
  • 408 Allure: 200.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi; GT donanımında 250.000 TL için 12 ay %0 faiz.
  • 308: 200.000 TL için 12 ay %0 faiz; E-308 için 180.000 TL için 12 ay %0 faiz.
  • 3008: 180.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi; GT donanımında 250.000 TL için 12 ay %0 faiz.
  • 208: 120.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi; E-208 için 140.000 TL için 12 ay %0 faiz.
  • 508: Tüzel müşterilere özel 130.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 7

Alfa Romeo

  • Tonale, Stelvio ve Gulia: 500.000 TL, 12 ay, %1,99 faizli kredi.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 8

BYD

  • Atto 3: 150.000 TL indirim, 300.000 TL’ye %0 faizli kredi ve 1 yıllık kasko veya duvar tipi şarj ünitesi hediye.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 9

Citroen

  • Ami: 150.000 TL için 15 ay %0 faizli kredi.
  • C3 ve C3 Aircross: 120.000 TL için 12 ay %0 faiz; 200.000 TL için 12 ay %1,99 faiz.
  • C4 ve C4X: 120.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi veya 200.000 TL için 12 ay %1,99 faiz.
  • Ë-C4 ve Ë-C4 X: 180.000 TL için 12 ay %0 faiz veya 300.000 TL için 12 ay %1,99 faiz.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 10

Dacia

  • Duster ve Jogger: 200.000 TL kredi, 12 ay %0 faiz.
  • Sandero Stepway: 200.000 TL’ye 12 ay %0,99 faizli kredi.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 11

Fiat

  • Egea: 969.900 TL yerine 799.900 TL; Egea Cross, 1.052.900 TL yerine 899.900 TL.
  • Egea: 250.000 TL için 12 ay %0 faiz.
  • 500e: 100.000 TL nakit indirimi veya 200.000 TL’ye 12 ay %2,39 faiz.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 12

Ford

  • Focus, Kuga ve Puma: Bireysel müşteriler için 300.000 TL, 12 ay %0 faiz; tüzel müşteriler için 800.000 TL, 12 ay %2,99 faiz.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 13

Honda

  • HR-V e:HEV: 140.000 TL indirim veya 205.000 TL, 12 ay %0 faiz.
  • Civic Executive+: 120.000 TL indirim veya 185.000 TL, 12 ay %0 faiz.
  • City: 225.000 TL indirim veya 250.000 TL, 12 ay %0 faiz.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 14

Hyundai

  • i10: 835.000 TL’den başlayan fiyatlar.
  • i20: 75.000 TL’ye varan indirim ve 114.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.
  • ELANTRA: 60.000 TL’ye varan indirim.
  • BAYON: 51.000 TL’ye varan indirim ve 114.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.
  • KONA: 91.000 TL indirim.
  • TUCSON Hibrit: 176.000 TL’ye varan indirim.
  • KONA Elektrik: 1.399.000 TL fiyat.
  • IONIQ 5: 1.649.000 TL’den başlayan fiyatlar ve 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.
  • IONIQ 6: 1.765.000 TL’den başlayan fiyatlar.
  • STARIA: 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 15

Jeep

  • Compass: 500.000 TL kredi, 12 ay %1,99 faiz.
  • Renegade: 250.000 TL kredi, 12 ay %0 faiz.
  • Avenger: 250.000 TL kredi, 12 ay %0 faiz.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 16

Toyota

  • Corolla Cross Hybrid: 210.000 TL’ye varan indirim ve 200.000 TL’ye 12 ay %1,99 faiz.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 17

Kia

  • Picanto: 150.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz ve 40.000 TL indirim.
  • Cerato: 150.000 TL krediye 12 ay %0 faiz ve 120.000 TL indirim.
  • Stonic: 150.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz ve 90.000 TL indirim.
  • XCeed: 120.000 TL indirim ve 200.000 TL krediye 12 ay %0 faiz.
  • Niro EV: 100.000 TL indirim, 250.000 TL krediye 12 ay %0 faiz ve 20.000 TL takas desteği.
  • Sportage: 148.000 TL indirim, 300.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz.
  • Sportage Hibrit: 300.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz ve 180.000 TL indirim.
  • EV6: 250.000 TL indirim, 750.000 TL krediye 12 ay %0 faiz.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 18

NETA

  • NETA U: 350.000 TL krediye 12 ay %0 faiz veya 80.000 TL takas desteği.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 19

Nissan

  • Juke: 100.000 TL nakit alım indirimi veya 240.000 TL 12 ay %1,99 faizli kredi.
  • Qashqai E-Power: 150.000 TL nakit alım indirimi veya 1.500.000 TL 36 ay sabit taksitli ticari kredi.
  • Qashqai: 150.000 TL nakit alım indirimi veya 1.000.000 TL 36 ay taksitli ticari kredi.
  • Qashqai Hafif Hibrit: 150.000 TL nakit alım indirimi veya 300.000 TL 12 ay %2,59 faizli kredi.
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Sıfır otomobilde ‘7 Temmuz’ etkisi. 20 marka dev indirimleri duyurdu 20

Opel

  • Corsa Elektrik: 200.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi.
  • Corsa: 250.000 TL kredi için 12 ay %1,99 faiz.
  • Astra, Mokka ve Crossland: 200.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi.
  • Mokka Elektrik: 300.000
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