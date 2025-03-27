Sigara alamayan AKP’li öfkesini kontrol edemedi! Büfecinin parmağını kırdı

Elazığ'da, belediyenin AKP'li Meclis Üyesi Rahman Kızılkaya’nın oğlu Mustafa Kızılkaya, bir büfeden kredi kartıyla iki paket sigara almak istedi. Büfeci Vasıf Sarıkaya kredi kartıyla sadece 1 paket sigara verebileceğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı.

Tehdit ve hakaretlerin havada uçuştuğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Grubun saldırısında parmağı çatlayan büfeci Sarıkaya Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ODA BAŞKANI SALDIRIYI KINADI

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Cebrail Top, büfe işletmecisine yönelik saldırıya tepki göstererek, "Bize göre, bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Top, büfeci Sarıkaya’nın hukuki mücadelesinde yanında olacaklarını bildirdi.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Olayın ardından açıklamalarda bulunan AKP’li Meclis Üyesi Rahman Kızılkaya, olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, "Çocuğum bir tartışma yaşamış ve neticede sulh edilmiş bir olaydır. Bu, benimle bir bağlantısı olmayan bir durumdur. Büyükler olarak biz de bu tür olayları hoşgörüyle halledeceğiz. Keşke yaşanmasaydı," dedi.