Sigara almaya çıkmıştı... Şırnak'ta kaybolan genç 3 gündür aranıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Sigara almaya çıkmıştı... Şırnak'ta kaybolan genç 3 gündür aranıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çiftlikköy'de yaşayan tır şoförü Agit Özdemir'in eve dönmemesi üzerine ailesi 3 gün önce kayıp ihbarında bulundu.

6-001.jpgSanat Sokağı'nda toplanan Özdemir'in yakınları adına gazetecilere açıklama yapan kuzeni Yusuf Özdemir, Agit'in 3 gün önce Silopi Devlet Hastanesi'nden dönerken Yenişehir Mahallesi'nde markete gideceğini belirterek araçtan indiğini, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Özdemir, "Agit'in telefonu da kapalı. Kayıp ihbarında bulunduk. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Agit'in bulunmasını istiyoruz." dedi.

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