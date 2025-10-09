Sigara bağımlılığına karşı verilen savaşta yeni bir dönem başladı. Dünya genelinde milyonlarca tiryakiyi yakından ilgilendiren bilimsel çalışmalar, bırakma sürecini kolaylaştıran ve başarı oranını önemli ölçüde artıran dört temel stratejiyi gün yüzüne çıkardı.

Uzmanlar, bu adımların sadece fiziksel bağımlılığa değil, aynı zamanda alışkanlık ve psikolojik bağımlılığa da odaklandığını vurguladı.

1. Planlama ve Tetikleyicilerden Kaçınma

Sigarayı bırakma sürecinin ilk ve en kritik adımının detaylı bir planlama olduğu belirtildi. Oxford Üniversitesi'nden davranışsal bilimler uzmanı Prof. Dr. Robert West, araştırmalarında ani bırakma girişimlerinin yüksek başarısızlık riski taşıdığını gözlemledi.

Prof. West, "Bireylerin hangi saatlerde ve hangi durumlarda sigara içme ihtiyacı duyduğunu önceden belirlemesi, yani 'tetikleyicilerini' saptaması gerekiyor" diye ifade etti.

Sigara içilen kahve molaları, yemek sonrası anlar veya stresli durumlar gibi tetikleyici durumların listelenmesi ve bu durumlarda alternatif davranışların geliştirilmesi, ilk haftadaki başarı oranını iki katına çıkardı.

2. Nikotin Replasman Tedavisi (NRT) ve İlaç Desteği

Fiziksel bağımlılıkla mücadelede Nikotin Replasman Tedavisi (NRT) yöntemlerinin etkinliği bir kez daha doğrulandı.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden bağımlılık uzmanı Dr. Michael J. Klag, "NRT, vücuda nikotini sigaradaki zararlı kimyasallar olmaksızın sağlar ve böylece şiddetli yoksunluk belirtilerini yumuşatır" şeklinde konuştu.

NRT sakızları, bantları veya spreylerinin kullanımı, sigara bırakma şansını yaklaşık yüzde 50 artırdı. Ayrıca, FDA onaylı bupropion ve vareniklin gibi reçeteli ilaçların, beyindeki nikotin reseptörlerine etki ederek sigara isteğini ve içmekten alınan hazzı azalttığı, bu sayede sürecin psikolojik yükünü hafiflettiği belirtildi.

3. Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT) Desteği

Sadece fiziksel bağımlılığın değil, sigara içme eyleminin bir alışkanlık ve öğrenilmiş davranış olması gerçeği, Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT) tekniklerini ön plana çıkardı. Londra King's College'dan klinik psikolog Dr. Sarah Jackson, BDT'nin bırakma başarısında merkezi bir role sahip olduğunu savundu.

Dr. Jackson, "BDT, sigara içmeyi tetikleyen olumsuz düşünce kalıplarını ve inançları değiştirmeyi hedefler. Stresle başa çıkma ve rahatlama yöntemlerinin sigara dışında geliştirilmesi, nüksetmeyi önlemede kilit rol oynadı" ifadelerini kullandı. Bu terapiler, bireylere sigara içme dürtüsü geldiğinde dikkatlerini dağıtma, derin nefes alma veya kısa bir yürüyüş yapma gibi somut stratejiler öğretti.

4. Sosyal Çevre Desteğinin Önemi

Son olarak, sosyal çevrenin desteği ve sorumluluk hissi, başarıyı belirleyen faktörlerden biri olarak kabul edildi.

Amerikan Kanser Derneği (ACS) tarafından yapılan geniş kapsamlı bir inceleme, aile, arkadaşlar veya destek gruplarından teşvik gören bireylerin, yalnız mücadele edenlere kıyasla daha yüksek bir başarı oranı yakaladığını gösterdi. Bırakma kararının çevreyle paylaşılması ve bir "bırakma ortağı" edinilmesi, bireyin motivasyonunu ve hesap verebilirliğini artırdı.

Uzmanlar, bu sosyal desteğin, özellikle nüks etme riski taşıyan anlarda duygusal direnci güçlendirdiğini kaydetti.