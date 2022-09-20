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Sigara dumanı erken yaşlanmayı tetikliyor

Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, kişinin sigara içmemesine rağmen pasif içici olarak bulunduğu ortamda maruz kaldığı dumanların cildi olumsuz etkilediğini ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 13:45
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Sigara dumanı erken yaşlanmayı tetikliyor

Sigara dumanı erken yaşlanmayı tetikliyor
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İHA’nın haberine göre; Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, sigara tüketimi ve dumanının cildin üzerinde bıraktığı olumsuz izlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dalmış, kişinin sigara içmemesine rağmen, sigara içilen ortamda dumana maruz kalmasının gözeneklere olumsuz etkiler bıraktığını vurguladı.

Dalmış, bir başkasının sigarasından çıkmasına rağmen dumanın kişinin cildini yıprattığını vurgulayarak, sigara dumanındaki kimyasal maddelerin direkt gözeneklere işlediğini ifade etti.

“C VE E VİTAMİNLERİ İÇEREN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLİ BİR NEMLENDİRİCİ KULLANIN”

Dalmış, “Bu toksinler vücudunuzun hücreleriyle temas ettiğinde cildinize yumuşaklık veren ve direnç kazandıran yapıyı bozup, erken yaşlanmayı tetikler. Bu durum cilt yapısının kendini yenileme özelliğine de zarar verir. Bunun önüne geçmek için sigarasız ortamlarda kalın. Mecburi durumlarda ise iyi havalandırılan yerlere yönelin. Eve dönünce de duşa girip saçınızla cildinize bulaşmış artıkları çıkarın. Hemen ardından da, C ve E vitaminleri içeren antioksidan özellikli bir nemlendirici kullanın” dedi.

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